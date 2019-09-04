Киев, , 15:39 — REGNUM Украина готова провести в сентябре трёхсторонние переговоры касательно транзита российского газа, сообщили 4 сентября в пресс-службе министерства энергетики Украины.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Переговоры хотят проводить в формате Россия — ЕС —Украина.

«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», — заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в разговоре с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Стороны подчеркнули, что сотрудничество в сфере энергетики между Украиной и ЕС должно оставаться приоритетным направлением, а интеграция Украины в энергетические рынки ЕС укрепляет безопасность двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Оржель заявил, что соглашение между Россией и Украиной с украинской стороны может подписать некая независимая компания-оператор газотранспортной системы Украины.

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