Киев, 4 сентября 2019, 15:39 — REGNUM Украина готова провести в сентябре трёхсторонние переговоры касательно транзита российского газа, сообщили 4 сентября в пресс-службе министерства энергетики Украины.
Переговоры хотят проводить в формате Россия — ЕС —Украина.
Стороны подчеркнули, что сотрудничество в сфере энергетики между Украиной и ЕС должно оставаться приоритетным направлением, а интеграция Украины в энергетические рынки ЕС укрепляет безопасность двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Оржель заявил, что соглашение между Россией и Украиной с украинской стороны может подписать некая независимая компания-оператор газотранспортной системы Украины.
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