Владивосток, , 15:40 — REGNUM Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров опроверг сообщения о своей отставке. Об этом он заявил журналистам 4 сентября в кулуарах Восточного экономического форума.

Предположения о его увольнении Мантуров назвал «бредом сумасшедшим». Он также опроверг информацию о возможном назначении главой Ростеха, напомнив, что является председателем наблюдательного совета этой госкорпорации.

Министр подчеркнул, что выполняет те задачи, которые перед ним ставят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха. На этой должности он находится с мая 2012 года.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о скорой отставке главы Минпромторга Дениса Мантурова