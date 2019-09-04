Москва, , 15:33 — REGNUM В связи с выборами в Московскую городскую думу США попытаются активно воздействовать на российское общественное мнение, чтобы вызвать в Москве протесты, аналогичные состоявшимся летом 2019 года в Гонконге. Как передаёт ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета России.

«Мы убеждены, что зарубежных оппонентов не интересует Московская городская дума, выбор самих москвичей их также не интересует. То, как будет развиваться столица нашей Родины их совершенно не интересует. А вот главная их цель чётко сформулирована в действующем федеральном законе США от августа 2017 года, который предписывает американским властям и партнёрам США сделать всё возможное для сдерживания Российской Федерации», — заявил Климов.

«Судя по всему их идеал — сотворить на московских улицах массовые погромы наподобие тех, что Запад стимулировал летом в Гонконге», — подчеркнул он.