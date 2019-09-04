Нур-Султан, , 15:32 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана перешли на латинскую графику в использовании казахского алфавита, сообщает 4 сентября издание Zakon.kz.

Латиница Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, все заседания нижней палаты, в том числе заседания рабочих групп, комитетов и презентации значимых проектов будут проходить в режиме онлайн. Прямые трансляции будут публиковаться на сайте Мажилиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу на совместной сессии палат парламента республики, пообещал усилить роль казахского языка.

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