Прага, , 15:31 — REGNUM Брезент и строительные леса, закрывавшие оскверненный памятник маршалу Ивану Коневу в Праге, сняты. Об этом говорится в сообщении властей городского района Прага-6.

Памятник открыли в ночь на 4 сентября по решению районных властей. На заседании 12 сентября руководство района примет решение о дальнейших действиях.

Неизвестные в ночь на 22 августа оставили на постаменте оскорбительную надпись и испачкали памятник краской. Местные власти вместо очистки памятника закрыли его брезентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября возле памятника собрались более 300 человек. Они потребовали открыть монумент советскому маршалу, напоминающий об освобождении Праги от нацистов.

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