Сеул, , 15:50 — REGNUM В рамках международной конференции «Сеульский оборонный диалог» прошли переговоры на уровне замминистров обороны Южной Кореи, Филиппин, Сингапура, Эфиопии и Узбекистана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства страны.

По их словам, на встрече с замминистром обороны Филиппин генералом Давидом Рикардо замминистра обороны Южной Кореи Пак Че Мин обсудил двусторонние обмены и сотрудничество в сфере обороны.

Известно, что в рамках встречи замминистра обороны Филиппин высоко оценил работу правительства Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове.

На встрече с постоянным секретарем министерства обороны Сингапура Чан Енг Кит представители двух стран договорились о тесном сотрудничестве в военной и оборонной сферах, а также об обменах специалистами и совместной борьбе с терроризмом и стихийными бедствиями.

В рамках встречи с замминистром обороны Эфиопии Лела Алем Гебреоханнес Тедла (Lela Alem Gebreyohannes Tedla) представители двух стран договорились укреплять сотрудничество в сфере военного образования, обмениваться специалистами, а также проводить встречи, в рамках которых будут обсуждаться вопросы оборонной политики.

Также представитель Эфиопии обратился к Пак Че Мину с просьбой оказать содействие в реформировании эфиопской армии.

Кроме того, состоялась встреча с заместителем министра обороны Узбекистана Азизбеком Икрамовым. Представители Южной Кореи и Узбекистана сошлись во мнении, что необходимо укреплять двусторонние отношения в области обороны, а также проводить регулярные встречи и обмен специалистами в будущем.