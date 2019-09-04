Киев, , 15:36 — REGNUM Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» (Украина) объявила в розыск главу избиркома Республики Крым Михаила Малышева, сообщили 4 сентября в пресс-службе ведомства.

Михаил Малышев Rk.gov.ru

Поводом для такого решение стали выборы в Государственный совет Республики Крым, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

В сообщении сказано, что Малышев также обеспечивал проведение референдума о вступлении Крыма в состав Российской Федерации 16 марта 2014 года.

Чиновника обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «государственной измене».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, 69% избирателей Крыма собираются участвовать в выборах в Госсовет республики.

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Напомним, вопрос о самоопределении Крыма встал в начале 2014 года, после того как в Киеве произошёл государственный переворот, и законная власть на Украине была свергнута. Идею о воссоединении Крыма с остальной Россией поддержали более 96% участников референдума, проведённого 16 марта 2014 года.