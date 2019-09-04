Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM Замглавы отделения музея «Россия — моя история» в Екатеринбурге Андрей Зуев подтвердил своё возможное назначение на руководство городского управления культуры. Об этом сообщает ЕАН.

Зуев не стал отрицать агентству, что его кандидатура есть в списке претендентов. По словам спикера, власти рассматривают несколько фамилий, и неизвестно, кого выберут в итоге.

Пока что Зуев продолжает работать в музее РМИ, которым руководит уже третий год.

Напомним, о возможном назначении Андрея Зуева написал местные СМИ. Его кандидатуру, подозревают журналисты, может предпочесть вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

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