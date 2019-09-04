Минск, , 15:22 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с государственным секретарём Совета безопасности страны Станиславом Засем недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и последующие переговоры в Варшаве. Речь об этом шла в ходе сегодняшней встречи, сообщает пресс-служба главы государства 4 сентября.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Белорусский лидер попросил Зася высказать свою позицию по итогам этих встреч.

«Тут скрывать нам нечего. Чтобы не было разных домыслов […] я вас просил осмыслить все эти переговоры здесь и там, высказать также в заключение всего свою позицию, — отметил белорусский лидер. — Возможно, она станет позицией нашей страны».

Глава государства попросил обратить внимание на акценты, которые были расставлены в ходе этих встреч, а также требованиях и просьбах от «соседей» — стран Прибалтики, Польши и Украины.

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«Может, мы где-то не так поступаем и так далее», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон находился с рабочим визитом в Минске. Он обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в том числе вопросы «региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений».