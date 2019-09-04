Для современной Варшавы «отмечание» даты 1 сентября 1939 года — не дань памяти, а политический спектакль, и президент США это, вероятно, понимает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 сентября, комментируя «поздравление» Дональда Трампа Польше по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Как сообщалось ранее, на вопрос журналиста Vox, не хочет ли он сказать что-нибудь в адрес Польши в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, Дональд Трамп ответил так: «У меня есть отличное сообщение для Польши. Наш вице-президент Майк Пенс как раз должен туда прилететь. Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми».

«То, что Дональд Трамп «поздравил» Польшу с 80-летием вторжения гитлеровских войск, рассматриваемого в Европе как дата начала Второй мировой войны, — это только на первый взгляд выглядит как глупость. Возможно, конечно, что это просто оговорка. Но, думаю, это не оговорка, а если оговорка, то «по Фрейду».

Другими словами, Трамп понимает, что для современной Варшавы «отмечание» даты 1 сентября 1939 года — это не дань скорбной памяти, а политический спектакль. Спектакль работает, хотя с каждым годом всё с меньшей отдачей. Вот и президент США говорит: я всё понимаю, работайте дальше, отмечайте, но без меня, я от участия в этом представлении ничего не выиграю.

И действительно не выиграет. Для США реальное участие во Второй мировой войне началось не в 1939-м, а в 1941 году: против Японии — 7 декабря, против Германии — 10 декабря. А главное, что имеет значение для американцев в этом мире, — это они, американцы, их жизни и их интересы. Всё остальное — условное и производное», — отметил Михаил Демурин.