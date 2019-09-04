Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 сентября 2019, 15:18 — REGNUM Контрольно-счетная палата Переславля-Залесского выявила многочисленные нарушения в городском Доме культуры, который был капитально отремонтирован на средства областного бюджета в 2017 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Результаты плановой проверки Дома культуры были доложены депутатам городской думы, они приняли отчет к сведению и признали деятельность директора учреждения неудовлетворительной.
В ходе проверки выяснилось, что некоторые кабинеты Дома культуры используются вовсе не для развития культуры и искусства. Там размещаются без договоров пользования помещениями советник главы администрации Переславля, Управление контрактной службы и Управление по военно-мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации Переславля-Залесского. В то же время детям для дополнительного образования не хватает помещений. На открытии Дома культуры в марте 2018 года выступал губернатор Ярославской области и говорил о том, что теперь дети смогут заниматься в отремонтированных классах.
Также проверкой установлено, что администрация Переславля при наличии огромной кредиторской задолженности проводила авансовые платежи за работы по заказам Дома культуры — всего на сумму более 800 тысяч рублей. При этом одним из поставщиков, который получил авансовые платежи, было ИП Побежимова Д.В. Этот предприниматель, как выяснилось, связан с первым заместителем главы администрации Переславля-Залесского Виктором Толстиковым. Дарья Побежимова числится генеральным директором в ООО «Вист», единственным учредителем которого, в свою очередь, является Виктор Толстиков. По данным фактам, по информации источников ИА REGNUM, Переславская межрайонная прокуратура направила в администрацию запрос.
Техническое состояние капитально отремонтированного менее двух лет назад здания также вызывает множество вопросов.
Уже год назад, после обрушения крыльца, ОБЭП начал проверку соответствия выполненных работ проекту реконструкции, была назначена судебная строительная экспертиза — она должна начаться в сентябре 2019 года.
Проверка КСП выявила, что внутри помещения повышенная влажность, стены на лестничных проемах местами поражены грибком, на третьем этаже на стенах видны подтеки от воды, также в стенах имеются трещины, на фасаде над входной группой крошится штукатурка, на крыльце отбита керамическая плитка, наружные стены повреждены.
При этом администрация не спешит требовать от подрядчика гарантийного ремонта.
«Cо слов и.о. директора МУК «Дом культуры» во втором квартале 2019 года она лично обращалась в отдел капитального строительства администрации по поводу технического состояния отдельных фрагментов здания, которые в настоящее время требуют ремонта. По факту устных обращений и.о. директора МУК «Дом культуры» не владеет информацией о действиях администрации Переславля-Залесского как заказчика выполнения работ по реконструкции Дома культуры,» — говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Переславля-Залесского.
Генеральным подрядчиком реконструкции Дома культуры в Переславле была строительная компания «Развитие» из Люберец.
«Безопасность всей жизнедеятельности в Доме культуры, независимо от того, кто там находится, должна быть обеспечена. Предлагается признать деятельность директора Дома культуры как лица, являющимся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, неудовлетворительной, а контроль учредителя — управления культуры, туризма, молодежи и спорта — за Домом культуры ненадлежащим,» — заявил председатель городской Думы Переславля Сергей Корниенко.
Это решение было принято большинством голосов депутатов. Материалы проверки переданы в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Дом культуры Переславля-Залесского с момента своего торжественного открытия уже не раз оказывался в центре скандалов. Так, ровно через месяц после открытия там обрушилось крыльцо. К счастью, тогда никто не пострадал. Несколько месяцев назад выяснилось, что учреждение дополнительного образования «Ювента» не может получить лицензию на образовательную деятельность в помещениях Дома культуры, так как пожарные нашли в здании нарушения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле в отремонтированном ДК нельзя проводить занятия для детей