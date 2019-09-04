Киев, , 15:19 — REGNUM Вступление Украиын в Евросоюз является «цивилизационным выбором украинского народа и стратегической целью Украины», заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщило 4 сентября информационное агентство «Укринформ».

Представитель МИД Украины прокомментировала высказывание президента Словении Борута Пахора о предоставлении Евросоюзом «особого статуса» Украине и Турции.

«Стратегическая цель Украины — это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС», — рассказала она.

Чиновник добавила, что посол Украины в Словении проведёт встречи с представителями руководства Словении, чтобы донести им эту мысль.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что Украина не нуждается в «особых статусах», поскольку не является «страной второго сорта».

Напомним, во время дискуссии о будущем Евросоюза, на 14-м Стратегическом форуме президент Словении Борут Пахор предложил дать Украине и Турции «особый статус», странам Западных Балкан — полноценное членство в ЕС.

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