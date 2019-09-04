Брюссель, , 15:05 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) назначила на должность спецсоветника по отношениям с Украиной бывшего главу комитета по иностранным делам Европарламента Элмара Брока, говорится 4 сентября в заявлении ЕК.

Отмечается, что Брок будет консультировать председателя ЕК «по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране».

В ЕК уточнили, что Брок является одним из старейших членов Европейского парламента, впервые был избран в этот институт в 1980 году. Последние 15 лет он занимал должность главы комитета по иностранным делам Европарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европейского совета Дональд Туск поздравили с назначением нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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