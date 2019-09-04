Киев, , 15:00 — REGNUM На Украине начнутся театральные репрессии в отношении коррумпированных депутатов после отмены неприкосновенности. Об этом 4 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Дмитрий Фищенко.

«Во-первых, очень довольны избиратели. Во-вторых, посадки депутатов будут более театральными: вручение подозрений в Верховной раде и тому подобное. Убежать не смогут, но те, кому надо, убегут… Идет жесткая смена политических элит, которые у нас не менялись 28 лет. Это главное требование избирателей. Это приведет к тому, что будут показательные действия по репрессиям относительно коррумпированных депутатов», — сказал Фищенко.

Он сообщил, что преследования оппозиции «были и будут». Политтехнолог отметил что «Оппозиционная платформа — За жизнь» потеряла часть своего электората после того как отказалась поддержать отмену неприкосновенности.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» не проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. И чтобы они не говорили они сразу потеряли часть своего электората. Они объясняют, что выступают за то, чтобы снять неприкосновенность и с президента, и других. На самом деле у нас идет революция, у нас революционная ситуация. Сейчас мы переживаем те события, которые мы должны были пережить в 1991—1993 годах, но мы их не пережили. Это как в зрелом возрасте переболеть детскими болезнями. Если хватит мудрости молодой команде Зеленского, они за полгода сделают то что не было сделано за 25 лет. И потом страна уже пойдет по накатанному пути», — добавил Фищенко.

При этом он выразил уверенность в том, что парламент снимет неприкосновенность и с президента Украины.

«Неприкосновенность зависит не от закона, а от рейтинга. Вы ничего не сделаете президенту если его рейтинг будет держаться более 50%, что рекорд для нашей страны. Если его рейтинг упадет, будет у него неприкосновенность, не будет неприкосновенность, это его не сохранит. Давайте посмотрим на Януковича. У него была неприкосновенность, и он убежал», — напомнил Фищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне парламент 373 голосами принял исторический законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За документ голосовали депутаты из всех парламентских фракций кроме ОПЗЖ. По словам депутатов ОПЗЖ, закон принят с нарушением норм регламента работы Рады. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.