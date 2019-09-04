Лондон, , 14:58 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер совершит визит в Лондон 6 сентября для встречи с высокопоставленными британскими чиновниками. Об этом посол США в Великобритании Вуди Джонсон написал в Twitter.

Марк Эспер Navy.mil

Джонсон отметил, что никакое другое военное сотрудничество в мире не является столь тесным, как сотрудничество Вашингтона и Лондона в области обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Эспер анонсировал визиты в европейские страны, в рамках которых намерен обсудить меры «по сдерживанию России». Поездки министра также могут быть связаны с недавним выходом американской стороны из Договора РСМД и испытаниями новой крылатой ракеты.

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