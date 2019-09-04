Тбилиси, 4 сентября 2019, 14:57 — REGNUM Заместитель председателя оппозиционной нынешним властям партии «Свободная Грузия» Гоги Цулая требует от правительства вызова посла Израиля в МИД Грузии. Причиной такого требования Цулая назвал рабское отношение, с которым граждане Грузии сталкиваются в Израиле. Свое требование оппозиционер изложил на специальном брифинге 4 сентября.
По словам Гоги Цулая, 3 сентября он вылетел в Тель-Авив для встречи с тамошними грузинскими эмигрантами, но дальше таможни в аэропорту его не пропустили и вернули обратно в Тбилиси.
В таком отношении к грузинскому народу он обвинил нынешнее правительство Грузии, в условиях правления которого основная масса населения покидает страну в поисках работы за границей. Цулая призвал нынешнюю власть позаботиться о трудоустройстве населения и обеспечении его нормальной работой в нормальных условиях.
Он также обратился к МИД Грузии и потребовал вызова в министерство посла Израиля и предъявления ему категорических требований. В частности, требования, чтобы власти Израиля не обращались с задержанными на границе гражданами Грузии как с преступниками.