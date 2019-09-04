Лондон, , 14:50 — REGNUM В расследовании дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании все больше странностей и несовпадений, сообщили РИА Новости в посольстве России в Соединенном Королевстве.

Отмечается, что выдвинутся официальным Лондоном политическая версия отравления не вызывает доверия, поскольку в деле много неясностей. Так, власти Британии не могут объяснить, как могли люди разного возраста, пола, телосложения спустя несколько часов после контакта с отравляющим веществом потерять сознание в одну и ту же минуту.

Кроме того, Лондон не может разъяснить и то, почему ни у кого из лиц, оказывавших Скрипалям первую помощь, не проявилось никаких симптомов отравления нервно-паралитическим веществом. При этом «сведения» о признаках отравления у одного из сотрудников полиции появились лишь «спустя 17 месяцев после инцидента».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ, который работал на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в английском городе Солсбери. При этом власти Великобритании утверждают, что за отравлением стоят российские спецслужбы. Москва категорически отвергает эти обвинения, кроме того, за более чем год с момента отравления Лондон так и не представил никаких доказательств причастности России к отравлению.

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