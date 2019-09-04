На сайте Научно-исследовательского института министерства обороны Норвегии появился аналитический материал о деятельности российских гражданских судов. Теперь все они находятся под подозрением в шпионаже. Об этом пишет норвежский ресурс Aldrimer.no.

Осло, , 14:48 — REGNUM Речь идет о магистерской диссертации, написанной лейтенантом-коммандером Стианом Шнелле (Stian Schnelle). Он пишет, что в течение двух лет проводил анализ и выявил 156 различных российских судов и 49 коммерческих и государственных российских компаний.

В документе утверждается, что большинство российских гражданских судов выполняют или могут выполнять разведывательные функции в той или иной форме. Стиан Шнелле пишет, что исследовательские суда из России часто являются высокотехнологичными кораблями, которые могут быть легко преобразованы в эффективные корабли-шпионы. Эти корабли часто появляются вблизи районов военно-морских учений и операций НАТО в разных частях мира.

Важно отметить следующее обстоятельство. Автор диссертации пришел к выводу, что в ситуации гибридной войны российские гражданские суда могут стать законными целями для вооруженных сил Норвегии и других стран-членов Североатлантического альянса.

Исследовательский проект привлёк внимание как НАТО, так и министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена, который получил краткий отчёт о проделанной работе.