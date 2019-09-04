Рим, , 14:47 — REGNUM «Интернет высказался, и Движение 5 звезд приняло соглашение о правительстве с Демократической партией, — пишет сегодня, 4 сентября, испанское издание El Pais. — 115 тысяч человек призвали выразить свое мнение на онлайн-платформе партии — известной как Rousseau и контролируемой предприятием одного из основателей Движения — и 79,3% выбрали ответ «да». Это решение окончательно расчистило дорогу для того, чтобы Джузеппе Конте отправился в среду утром на встречу с президентом республики и представил ему предложение по формированию второго правительства».

Эта ситуация, как и большая часть того, что имело место за последние 14 месяцев, выбивалась из тщательно продуманного политического ритуала Италии. Однако в конце концов страна преодолела последний крупный камень преткновения на пути к созданию нового коалиционного правительства Демократической партии и Движения 5 звезд. Активные поклонники идей Беппе Грилло — в реальности их оказалось всего 80 тысяч среди более чем 10 миллионов избирателей Движения на последних выборах — дали зеленый свет второму альянсу меньше чем через месяц после того, как Маттео Сальвини решил разрушить предыдущий.

Голосование, в котором приняло участие наибольшее количество людей в истории партии, было представлено Движением как триумф прямой демократии. Пока оно шло, партия выложила в сеть набросок своей «программы минимум», отредактированной при участии Демократической партии. Испанское СМИ назвало документ «расплывчатым и крайне неточным», но отметило, что эти 26 станиц позволяют увидеть ключевую перемену, произошедшую в подходе к таким вопросам, как миграционный. Движение 5 звезд показало готовность пересмотреть законы, подписанные Сальвини, а также заняться социальными проблемами.