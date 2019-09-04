Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM Замдиректора екатеринбургского отделения музея «Россия — моя история» (РМИ) Андрей Зуев может стать главой городского управления культуры. Об этом сообщает ЕАН.

45-летний екатеринбуржец окончил географо-биологический факультет Уральского государственного педагогического университета. До работе в музее РМИ он руководил центром культуры и искусства «Верх-Исетский» с 2012 по 2016 год, а с 2007 по 2012 год — культурно-зрелищным центром «Стрела».

По информации агентства, именно кандидатуру Зуева находит наиболее предпочтительной вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, курирующий вопросы культуры в регионе.

Напомним, дорабатывающая на посту главы городского управления культуры Татьяна Ярошевская уходит во МХАТ. Она получит должность исполнительного директора театра.

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