Американский сенатор Том Коттон выпустил статью с призывом купить Гренландию. О том, почему его публикация выразила мнение существенной доли американской элиты, а сам вопрос имеет серьезную геополитическую подоплеку, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Гренландия

Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Увеличивать территорию за счет покупки не является для США чем-то необычным, почти треть своей земли эта страна купила у Испании, Франции, Мексики и России. И даже с Данией, которая формально является хозяйкой Гренландии, есть опыт такого рода: в 1917 году Вашингтон купил датскую Вест-Индию, с тех пор известную как Виргинские острова. Что же до Гренландии, то к ней США присматриваются еще со времен Холодной войны, когда была сделана серьезная попытка превратить этот крупнейший остров в непотопляемый ракето‑ и авианосец, готовый к атаке против СССР и стран социалистического содружества.

Тогда суровая гренландская природа взяла свое, и секретный проект Iceworm подо льдами Гренландии пришлось свернуть. Теперь же Вашингтон тревожит новая напасть, к Гренландии и ее месторождениям полезных ископаемых начинает присматриваться Китай. С 2021 года Дания и Гренландия начнут переговоры о полном суверенитете острова, который на данный момент является частичным. Станет ли этот шаг переходом к американскому владычеству и не припомнят ли гренландцы Вашингтону весь букет проблем с экологической безопасностью, который принесла неумеренная военная деятельность времен Холодной войны?

Читайте статью Владимира Васильева «Схватка за Гренландию входит в новую фазу».