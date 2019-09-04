Киев, , 14:32 — REGNUM Одесский областной совет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Соответствующее решение было принято сегодня, 4 сентября, передает корреспондент. За увольнение Ройтбурда проголосовал 51 депутат, и лишь трое были против, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявили в ходе рассмотрения вопроса депутаты, Ройтбурд игнорирует любые депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея и «издевается» над облсоветом.

Сам Ройтбурд заявил, что «попкорн выбрасывать рано», и дал понять, что обжалует это решение.

«Это неправомерное решение, оно противоречит и здравому смыслу, и законодательству. Это решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции, поэтому борьба будет», — подчеркнул он.

Данный конфликт уже обсуждают в Киеве, в частности, в поддержку уволенного высказался новоназначенный вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Битва за евроинтеграцию происходит везде — от правительственных кабинетов до музеев. Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты. В этом случае — сделать крутой европейский музей в Одессе. И поэтому я в этой ситуации, конечно, на стороне Ройтбурда-евроинтегратора», — заявил Кулеба в своем комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что Ройтбурд известен больше своими скандальными политическими заявлениями. В частности, именно он запустил дезинформацию о том, что во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не местные жители, а исключительно граждане Приднестровья и России. В дальнейшем он не раз уничижительно высказывался о жертвах трагедии и одобрял действия радикалов, которые привели к пожару в Доме профсоюзов.