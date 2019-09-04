Владивосток, , 14:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин в резкой форме отозвался о тех, кто называет и считает Дальний Восток «балластом», требующим постоянных денежных вливаний. Об этом глава государства заявил сегодня, 4 сентября, во время заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока.

Речь о том, нужен или не нужен сегодня России Дальний Восток, в своём докладе завёл глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены.

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«Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал руководитель республики.

«Не знаю, какие придурки так говорили», — прервал его выступление российский лидер.

Николаев заверил, что ещё четверть века назад такие высказывания звучали.

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«Ну, четверть века назад мало ли там чего делали, — парировал Путин. — Давайте будем говорить о сегодняшнем дне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в приветственной телеграмме, направленной участникам и организаторам V Восточного экономического форума, президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие российского Дальнего Востока — задача поистине общенационального масштаба. Также, по его мнению, важный и безусловный приоритет — укрепление экономического, инновационного потенциала и повышение качества жизни людей в ДФО.

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