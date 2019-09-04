Алапаевск, Свердловская область, , 14:25 — REGNUM Три депутата думы муниципального образования «Алапаевское» досрочно лишены полномочий по решению суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее надзорные органы внесли представление в думу о лишении народных избранников мандатов, за нарушение антикоррупционного законодательства. Однако депутаты Алапаевска не приняли решения о досрочном прекращении полномочий своих коллег, после чего прокуратура обратилась с административным иском в суд.

Отметим, что нарушения депутатами антикоррупционного законодательства было установлено в ходе надзорных мероприятий. Народные избранники в своих декларациях указали неверные сведения о полученных доходах, о наличии счетов в банке или о своём участии в предпринимательской деятельности.