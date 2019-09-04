Великий Новгород, , 14:24 — REGNUM КПРФ сделает выводы и выскажет своё мнение по поводу снятия кандидатуры Владимира Бортко с выборов губернатора Санкт-Петербурга после 8 сентября. Об этом ИА REGNUM заявил сегодня, 4 сентября, в Великом Новгороде экс-кандидат в президенты России, директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

«Мы же с вами не знаем всех обстоятельств», — отметил он.

Грудин заявил, что сам не ушёл бы с выборов.

«Потому что бороться нужно до последнего. Но там, наверное, другая всё-таки ситуация, и Бортко, как честный человек, понимает, что обманом пытаются лишить его права, в том числе, и победить», — заявил Павел Грудинин.

Он назвал Бортко «реальным кандидатом, который мог бы победить, но просто не выдержал».

«И я его по-человечески понимаю. Другое дело, что есть ответственность перед людьми, и мы надеялись, что он победит — у него была реальная возможность это сделать», — заявил Грудинин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от КПРФ Владимир Бортко о своём решении снять свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга объявил в прямом эфире во время теледебатов 30 августа. Официальное решение об аннулировании регистрации Бортко принято 1 сентября, из бюллетеней его фамилия будет вычеркнута вручную.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. В них примут участие три кандидата: самовыдвиженец, врио губернатора Александр Беглов и депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

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