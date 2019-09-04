Москва, , 14:22 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ изучит публикации российских СМИ на эту тему. Об этом журналистам заявил глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») по итогам заседания комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

«К нам обратились представители СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые они проводили по фактам вмешательства во внутренние дела страны, разжигание протестных акций», — заявил Пискарев.

Он отметил, что многие СМИ проводили собственные расследования и готовы предоставить соответствующие материалы.

«Мы хотим изучить, проанализировать их, чтобы в итоге принимать меры по защите суверенитета», — подчеркнул Пискарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Думы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Так, по данным депутатов, на сайтах иностранных СМИ и диппредставительств появлялись призывы к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста в Москве. Депутаты сочли такое поведение недопустимым и угрожающим целостности РФ.

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