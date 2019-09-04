Ереван, , 14:22 — REGNUM Перед зданием Конституционного суда Армении собрались сторонники и противники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщает 4 сентября издание «Новости-Армения».

Перед зданием суда выставлено оцепление из полицейских, которые призывают демонстрантов соблюдать порядок и придерживаться норм приличия. Сегодня, 4 сентября, Конституционный суд Армении должен огласить решение по заявлениям бывшего президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роберт Кочарян обратился в Конституционный суд с требованием выяснить, могут ли две стать Уголовно-процессуального кодекса, связанные с мерой пресечения и уголовным преследованием, применены в отношении президента страны.

Защита Кочаряна утверждает, что президент, обладающий неприкосновенностью, не может быть арестован за действия, вытекающие из его полномочий.

Читайте также: Неприкасаемый ли экс-президента Армении: слово за Конституционным судом