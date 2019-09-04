Ереван, , 14:06 — REGNUM Судебный иск против министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна планирует подать ректор Ереванского государственного медицинского университета им. М. Гераци Армен Мурадян, сообщает 4 сентября издание Panorama.

Глава аппарата ереванского медицинского университета Шушан Даниелян отметил, что информация об исковых требованиях будет сообщена позже. «На наш взгляд, в законной, свободной, независимой Армении подобные вопросы должны получать правовую оценку», — добавил глава аппарата. При этом не поясняется, о каких вопросах идет речь.

Напомним, 3 сентября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что ректор медицинского университета Армен Мурадян организовал против него компанию.

3 сентября Торосян провел пресс-конференцию, на который случился инцидент, вызвавший общественный резонанс. Во время конференции вопрос попытался задать член совета попечителей благотворительного фонда «Город улыбок» онколог Геворг Тамамян. Однако министр прервал конференцию и удалился из зала.