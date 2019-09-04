Названное министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой «существенным» увеличение продолжительности жизни в России является рекордным только по меркам нашей страны и достигнутый уровень не стоит связывать только лишь с успешной реализацией нацпроектов, отметил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова министра, прозвучавшие в ходе открывшегося во Владивостоке экономического форума, он пояснил:
Барнаул, 4 сентября 2019, 14:02 — REGNUM Свою лепту внесли и улучшение благосостояния россиян, рост последователей здорового образа жизни, увеличение доли городского населения (которое получает более качественную медпомощь), появление более эффективных фармрепаратов и методов лечения и другое.
Как уже сообщало ИА REGNUM, о существенном росте продолжительности жизни в России заявила 4 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме. По её словам, за семь месяцев 2019 года она увеличилась до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет у мужчин.
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