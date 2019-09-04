Берн, , 14:02 — REGNUM Правительство Швейцарии платит с каждым годом всё больше казенных денег частным охранным фирмам, чтобы обеспечивать порядок в центрах для беженцев. И это происходит, несмотря на то, что поток желающих перебраться в эту страну снижается, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

В 2012 году, до начала миграционного кризиса в Европе, власти Швейцарии потратили на услуги охранных фирм 25 млн швейцарских франков. В 2016 году эта сумма увеличилась вдвое. В 2019 году на оплату работы охранных фирм выделено уже 67 млн.

Если раньше повышение расходов объяснялось увеличением числа желающих получить статус беженца, то теперь такое объяснение не подходит. Но в 2019 году число вновь прибывших снизилось: за первое полугодие подано 7 тыс. заявок на получение статуса беженца, а секретариат по делам миграции рассчитывал принять в этом году 23 тыс.

Секретариат поясняет, что расходы определяются не количеством заявок, а числом мест в центрах и нагрузкой на них. На сегодняшний день в приютах Швейцарии в два с половиной раза больше мест, чем было в 2012 году. Но при этом занято только каждое второе койко-место.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийские СМИ сообщили, что миграционные власти Австрии замалчивали информацию о более чем 600 инцидентах, случившихся в приютах Тироля в этом году. Среди них были и нападения жильцов на персонал и службу безопасности приютов.

Читайте также: Полицейский застрелил беженца в приюте в немецком Штаде — прокуратура ФРГ