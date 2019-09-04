* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:11 — REGNUM Власти Афганистана выразили опасения относительно возможного соглашения между представителями США и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 4 сентября сообщает Al Arabia.

Представитель президента страны Седик Селим разослал СМИ сообщение, в котором выражает надежду на получение подробных разъяснений по поводу переговоров между Вашингтоном и террористами.

Напомним, ранее представители США заявили, что в течение ближайших месяцев могут вывести своих военнослужащих из пяти баз Афганистана, в обмен на гарантии безопасности со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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