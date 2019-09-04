4 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 14:56 — REGNUM 3 сентября президент РФ Владимир Путин совершил однодневный официальный визит в Монголию в рамках празднования 80-летнего юбилея боев при Халхин-Голе. Нынешний визит главы России был третьим, и как всегда на это общество и официальные СМИ бурно реагировали.

Владимир Путин с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой Kremlin.ru

Если в соцсети молодежь в основном не слишком хорошо отнеслась к визиту главы России, то монгольские СМИ называли прилет Путина «историческим событием».

«Хотя появились мнения о том, что визит будет не очень эффективным с точки зрения экономики, поскольку визит был приоручен к празднованию 80-летнего юбилея боев при Халхин-Голе, стороны смогли подписать важные документы отношений и сотрудничества двух стран», — пишет в своей статье «Визит стал историческим — он увеличил инвестиции» ежедневная газета «Засгийн газрын мэдээ».

Издание считает, что Монголия получает немалые выгоды от этого визита, связанные с возможностью получить кредит в сумме 100 млрд рублей и построить электростанцию 5000 МВт в Шивээ Овоо.

Электростанция (cc) Mohsan Dabiri-e Vaziri

Ежедневная газета «Ундэсний шуудан» считает, что визит президента РФ открыл новую страницу в исторических отношениях двух стран.

«В рамках визита стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что является событием, открывающим новую страницу в отношениях двух стран. История прочного сотрудничества двух стран началась, когда в 1921 году Монголия провозгласила независимость и установила дипломатические отношения с СССР. Тогда СССР явилась первой страной, с которой Монголия установила дипломатические отношения. И 2009 году РФ тоже стала первой страной, с которой Монголия установила отношения стратегического партнерства», — пишет «Ундэсний шуудан».

Если ежедневные газеты в целом называли этот визит «историческим» и «эффективным», то местные сайты остались недовольны.

Официальный сайт местного телевидения Eagle считает, что Монголия не смогла обсудить с главой РФ стратегические важные вопросы.

«Глава РФ, с которым наша страна имеет многлетнее дружественное отношение, Владимир Путин совершил однодневный официальный визит в нашу страну. Можно сказать, что у нашей страны, которая зависит от поставки горючего и энергии РФ, были возможности обсудить стратегические важные вопросы и достигнуть договоренности с взаимной выгодой», — пишет Eagle.mn.

Подписание документов по итогам российско-монгольских переговоров Kremlin.ru

Также Eagle. mn упомянул вопрос о ГЭС. «Во время визита не был обсужден вопрос о проектах ГЭС «Эг» и «Шурэн». Значит, мы останемся зависимыми от поставки электроэнергии от северного соседа», — огорчилось издание и отметило, что 5 лет назад Владимир Путин подписал более 10 документов, но почти все не были реализованы, кроме договоренностей о безвизовом режиме.

Сайт Shuud.mn в своей статье «Понятный ответ на вопрос, который не был задан Путину» тоже упомянул о вопросе ГЭС.

«Владимир Путин обещал помочь в увеличении мощности тепловой электростанции и заявил, что РФ останется надежным поставщиком электроэнергии. Всё понятно. Значит, в ближайшее время не будет обсуждаться проект ГЭС на государственном уровне, так или иначе при президенте Халтмаагийне Баттулге точно не будет затронут этот вопрос», — пишет Shuud.mn.

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