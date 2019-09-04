Исламская Республика Иран, , 14:00 — REGNUM Сразу семь рыболовецких судов было задержано иранскими пограничниками в Оманском заливе. Об этом говорится в сегодняшнем (4 сентября) заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которое ссылается портал MBS News. Инцидент произошёл в районе порта Джаск.

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В заявлении отмечено, что «рыболовные суда нарушили законы о рыболовстве и приблизились к иранскому побережью ближе, чем разрешено законодательством».

Также уточняется, что на борту судов находились 24 иностранца — они арестованы. Также конфисковано 222 тонны рыбы, которые находились на судах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Ормузском проливе власти Ирана задержали британский нефтеналивной танкер Stena Impero. Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана, судно было задержано за нарушение международных правил судоходства.

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В августе командующий Военно-морских сил (ВМС) КСИР Али-Резу Тангисири заявил, что Иран способен в любое время захватить любое судно. Он отметил, что Иран обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе, поэтому иностранные военные корабли, в том числе Соединённых Штатов и Великобритании, там не нужны.