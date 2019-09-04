Москва, , 13:57 — REGNUM Оппозиция готовится к провокационным действиям в Единый день голосования.

В Москве накануне единого дня голосования заработала «фабрика провокаций», где под видом наблюдателей готовят тех, кто должен сорвать день голосования. Организаторами тренинга стали движение «Открытая Россия», деятельность которого финанситруется Михаилом Ходорковским, и ассоциация «Голос», проходящая процедуру ликвидации после признания иностранным агентом. Специально подготовленные лекторы рассказали о технике работы наблюдателями на участках, сообщает РЕН ТВ, отмечая, что главное в этой технике совсем не забота о чистоте выборов.

«У нас есть фактически два способа. Это фото‑ и видеосъемки. То, что мы сняли, выложили в YouTube, Facebook, дает лишнее количество участников на очередном митинге», — объясняют инструкторы.

Также они подробно рассказывают, как быстро поднять панику в соцсетях и сделать информационный вброс поярче. Кроме того, всем участникам тренинга выдают удостоверения СМИ, которые дают больше прав на участках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками, митингующие препятствовали движению транспорта и людей, провоцировали полицейских распыляли перечный газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал свою вину.

Читайте ранее на эту тему: Участник массовых беспорядков 27 июля Кирилл Жуков осужден на 3 года: