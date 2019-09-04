Москва, , 13:55 — REGNUM В Москве около 12 тыс. человек воспользовались возможностью для досрочного голосования. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на видеоконференции в Москве 4 сентября члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

«На сегодняшний день 0,16% приняли участие — 11,5 тысяч», — цитирует Горбунова агентство «Москва».

Член Центризбиркома Борис Эбзеев рассказал, что принял участие в досрочном голосовании в ТИК «Хамовники». По его словам, во время избирательной процедуры его встретила доброжелательная обстановка.