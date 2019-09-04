Москва, , 14:01 — REGNUM Проблематика российско-украинского обмена удерживаемыми лицами является прерогативой российского омбудсмена Татьяны Москальковой и правоохранительных органов. У МИД нет дополнений по этому вопросу, заявила 4 сентября журналистам официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она отметила, что каждым из вопросов по обмену должны заниматься официально уполномоченные люди. Так, в настоящее время комментировать эту тему может только Москалькова, она активно вовлечена в процесс.

Комментарии МИД последуют в случае, если это будет необходимо, добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, о продолжении переговоров с Киевом по обмену заключенными Москалькова сообщила 2 сентября. В Кремле тему назвали «чувствительной» и заявили, что никаких указаний сроков обмена не будет.

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