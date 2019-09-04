Владивосток, , 13:46 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прибыл сегодня, 4 сентября, во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС.

Москва рассчитывают, что приезд премьера Малайзии придаст импульс сотрудничеству двух стран, в том числе на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, перед пленарным заседанием Восточного экономического форума президент России Владимир Путин в ходе рабочего завтрака 5 сентября встретится с главами правительств Малайзии, Японии, Индии и президентом Монголии.

Первый день ВЭФ-2019 подходит к концу — уже состоялось несколько заседаний, пленарных сессий, иностранные и российские участники форума подписали ряд соглашений и меморандумов о совместном сотрудничестве.

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