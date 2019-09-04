Бишкек, , 13:38 — REGNUM Бишкекский городской суд признал законным задержание бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом 4 сентября заявил адвокат Сергей Слесарев, сообщает издание 24.kg.

Во время заседания защита Атамбаева требовала признать действия следователей незаконными. Суд также оставил в силе решение об аресте экс-президента до 26 октября. «Официально заседание проведено в закрытом режиме. Наши доводы судом абсолютно не учтены», — добавил Слесарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа правительство Киргизии образовало государственную комиссию по расследованию событий в селе Кой-Таше при задержании Алмазбека Атамбаева 7−8 августа.

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