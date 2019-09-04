Джакарта, , 13:36 — REGNUM Россия поддерживает план правительства Индонезии по переносу столицы государства из Джакарты на Калимантан. Об этом, как сообщает информационное агентство Antara, заявила посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва.

Мост на острове Калимантан (cc) Crisco 1492

«Индонезия является суверенной страной, которая имеет право перенести свою столицу куда угодно», — заявила посол России в Индонезии Людмила Воробьёва на брифинге для СМИ в Джакарте.

Людмила Воробьёва рассказала индонезийским журналистам, что в своей истории Российская империя также перенесла столицу государства из Москвы в Санкт-Петербург. В 1703 году Петр I основал Санкт-Петербург, который на протяжении более 200 лет стал столицей страны. Однако после того, как коммунистическое правительство пришло к власти в России в 1917 году, столица российского государства в 1918 году была вновь перенесена в Москву.

«Таким образом, можно сказать, что теперь у нас есть две столицы, а именно Москва и Санкт-Петербург», — отметила Людмила Воробьёва.

По её словам, как один из партнеров Индонезии, российское правительство готово поддержать запланированный перенос столицы Индонезии.

«Если столица Индонезии переедет на Калимантан и министерство иностранных дел страны переедет на Калимантан, я думаю, что у нас не будет выбора, и мы перенесем посольство на Калимантан», — добавила посол Российской Федерации в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы государства с острова Ява в регентство Кутаи Картанегара и регентство Пенаджам Пасер Утара, расположенные в провинции Восточный Калимантан.

Читайте также: Столицу Индонезии перенесут в провинцию Восточный Калимантан к 2024 году

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в Индонезии: ряд документов могут подписать во время визита Путина