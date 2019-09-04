Минск, , 13:33 — REGNUM Правительству Белоруссии необходимо ускорить темпы диверсификации рынков сбыта, искать новые рынки для экспорта отечественной продукции. Такую задачу сегодня, 4 сентября, на совещание по актуальным вопросам развития экономики страны поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Это главнейшая основная задача — диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции, — отметил белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства. — Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно».

Он отметил, что Россия остаётся основным рынком реализации белорусской продукции.

«Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны, — подчеркнул Лукашенко, уточнив, что речь идёт, в частности, о поставках углеводородного сырья.

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Президент отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остается актуальным.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата, за январь — июнь иностранные инвесторы вложили $5,1 млрд инвестиций в реальный сектор экономики Белоруссии. При этом основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (44,7% от всех поступивших инвестиций).

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