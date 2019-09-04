Москва, , 13:28 — REGNUM Россия готова стать гарантом выполнения соглашения между США и представителями «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Российская сторона подтверждает свою готовность выступить в роли гаранта в выполнении упомянутого соглашения в случае получения соответствующего обращения от сторон, которые его заключили», — заявила Захарова.По её словам, Москва готова приложить все возможные усилия для скорого запуска мирного процесса в Афганистане. В настоящее время Россия ожидает получения официального подтверждения о намерениях сторон заключить указанное соглашение.