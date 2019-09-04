Вильнюс, , 13:18 — REGNUM Изменение правил европейской помощи Литве со стороны ЕС с 2021 года приведёт к парадоксам. После того, как Литва была разделена на два региона — считающейся развитым Вильнюс и отстающую остальную часть Литвы, помощь будет поступать в первую очередь второй части, а Вильнюс, наоборот, должен будет помогать другим отстающим регионам ЕС, пишет сегодня, 4 сентября, литовский новостной портал Alfa. Такими, например, считается почти вся Греция, южная Италия и южная Испания, где ВВП на душу населения не достигает 75% среднего показателя в ЕС.

«Можно прямо говорить, что Вильнюс будет поддерживать Грецию, южную Италию и южную Испанию», — сказал порталу литовский экономист Жигимантас Маурицас. Финансовая помощь Литве с 2021 года снизится почти на 2 млрд евро.

Положение для Литвы, считает вице-министр финансов Лорета Маскалёвене, усложняет «хаотичный» выход Великобритании из ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия ранее решила изменить классификацию регионов в вопросе финансовых дотаций 2021−2027 годов, в которой Литву решено разделить на два региона: Вильнюсский и центральный и западный регион. Если бы Литва трактовалась, как один регион, то уровень дотаций ЕС в финансовой перспективе 2021−2027 года был бы значительно ниже, чем при дотациях, разделённых на два региона. Причина — относительная развитость Вильнюса.

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