Москва, , 13:17 — REGNUM Депутаты Госдумы повторно пригласят представителей Deutsche Welle к участию в расследовании фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Об этом журналистам заявил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев («Единая Россия») по итогам второго заседания комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

«Сегодня мы приглашали для участия в комиссии шеф-редактора московского бюро «Немецкой волны» господина Юрия Решето, но, судя по всему его не пустили к нам его руководители», — отметил Пискарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Госдуму поступило письмо от главы администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна, в котором он отмечает, что Deutsche Welle — телерадиокомпания, подконтрольная немецким надзорным органам, поэтому с правовой точки зрения не может участвовать в расследовании. Кроме того, в письме также указано, что общение с политическими институтами происходит не через московское бюро, а напрямую через генеральную дирекцию в Германии, а сама телерадиокомпания никогда не допускала вмешательства во внутренние дела иностранных государств. В Госдуме такую позицию расценили как признание дирекцией Deutsche Welle полной ответственности за публикации московского бюро с призывами москвичам участвовать в несанкционированных акциях.

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«Дирекция «Немецкой волны», находящая в Бонне, взяла на себя всю ответственность таким образом за действия и публикации, которые осуществило московское бюро», — повторил Пискарев.

Однако, по его словам, вопросы, которые возникли к господину Решето, остались нерассмотренными и неразрешенными.

«Поэтому мы намерены обратиться к руководству «Немецкой волны», к администрации дирекции с просьбой все-таки прибыть к нам на комиссию. Мы здесь их радушно примем и получим ответы на вопросы, которые нас интересуют. Вопросы, на мой взгляд, важные, и для нас они имеют существенную ценность, поскольку призывы к москвичам выходить на неразрешенные митинги в день, когда эти митинги в самом деле были не разрешены, на наш взгляд, это нарушение закона. Нам хотелось бы все-таки получить по этому поводу пояснения», — заявил Пискарев.

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