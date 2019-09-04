Вильнюс, , 13:16 — REGNUM

Жители трёх литовских одномандатных округов, сегодня, 4 сентября начали избирать трёх новых депутатов Сейма, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Выборы проходят в Жирмунайском районе Вильнюса, в Гаргждай и Жиемгала.

От жителей Жирмунай новый депутат избирается, поскольку победитель в этом округе Аушра Мальдейкене была избрана в Европарламент. В Гаргждай и Жиемгала депутатские кресла освободились из-за того, что победители в этих округах Бронюс Маркаускас и Виталиюс Гайлюс отказались от своих мандатов после избрания мэрами в этих муниципалитетах.

По данным ЦИК Литвы, в повторных выборах могут голосовать 110 406 избирателей. Сегодня день предварительного голосования, основной день голосования состоится в воскресенье, 8 сентября.