Рим, , 13:16 — REGNUM Итальянская партия «Лига» не отказывается от своего обещания поддержать сокращение численности депутатов в обеих палатах парламента, заявил лидер партии Маттео Сальвини в среду, 4 сентября, передает Mediaset.

«Лига» не меняет своих убеждений «каждые 15 дней», как это, видимо, сделают либералы, вошедшие (вместо «Лиги») в состав новой правящей коалиции, иронически отметил Сальвини.

Голосование по вопросу о сокращении численности парламента будет одним из первых после принесения присяги новым правительством. При этом еще в августе либералы выступали против этой инициативы своих нынешних коллег по коалиции из «Движения 5 звезд», что поставит их в сложное положение.

Само же решение в любом случае будет принято, потому что для этого будет достаточно голосов «Движения 5 звезд» и «Лиги».

Сокращение числа депутатов парламента входило в список предвыборных инициатив «Движения» в 2018 году, в партии полагают, что это не только снизит расходы на содержание парламента, но и сделает его работу более эффективной.