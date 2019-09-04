Киев, , 13:13 — REGNUM Министр охраны здоровья Украины Зоряна Скалецкая не исключает легализацию лекарств, содержащих канобиоиды. Соответствующее заявление Скалецкая сделала 4 сентября на брифинге в Киеве.

По её словам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может изменить своё отношение к легализации медицинского каннабиса.

«Мы переговорили в ложе правительства в парламенте относительно позиции господина Авакова относительно каннабиса. Действительно есть вопрос, но это не значит, что оно (мнение Авакова — ред.) категорическое. Просто мы должны проработать это более детально с максимальным отделением вопроса относительно медицинского применения. Если мы должным образом обоснуем, думаю, у нас может быть конструктивный разговор», — сказала Скалецкая.

Она не исключает, что фракция «Слуга народа» внесет на рассмотрение парламента свей проект закона о легализации медицинского каннабиса

«Если мы говорим о законопроекте, который был в Верховной раде, то по нему очень много есть вопросов, соответствует ли он заявленной цели о медицинском применении. Насколько мне известно, среди депутатов фракции «Слуга народа» есть свои идеи, другие по этому вопросу. Возможно, в этой сфере мы увидим еще один законопроект», — добавила Скалецкая.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2019 года в Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны. По словам бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, на заседании правительства министр внутренних дел Аваков заблокировал рассмотрение проекта постановления о легализации медицинского каннабиса. Она сообщила, что легализация медканнабиса не требует внесения изменений в Уголовный кодекс.