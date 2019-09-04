Владивосток, , 13:10 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди уверен, что залогом стабильности является многополярный мир, а необходимым условием для его создания он назвал взаимодействие Индии и России. Такое заявление председатель индийского правительства сделал сегодня, 4 сентября, по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

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«Обе наши страны понимают, что для того, чтобы добиться стабильности, нам нужен многополярный мир, — подчеркнул индийский премьер. — Наше сотрудничество и координация по данному вопросу будут необходимыми факторами для достижения такого мира».

Для этого, по словам Нарендры Моди, двум странам «необходимо укреплять сотрудничество в рамках ШОС, БРИКС и на других площадках», пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заявления для прессы после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях V Восточного экономического форума отметил, что Индия является одним из ключевых партнёров России. Так, двусторонний оборот между странами за 2018 год составил 11 млрд долларов. Одной из главных задач, которую обозначил российский лидер в планах дальнейшего развития отношений между Россией и Индией, является устранение барьеров в инвестиционной сфере.

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