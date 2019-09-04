Москва, , 13:10 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ пригласит на заседание посла США и руководство Deutsche Welle, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

На заседании комиссией были рассмотрены два вопроса — о приглашении на заседание комиссии посла США в России Джона Хантсмана, а также — об участии в заседании комиссии руководства телерадиокомпании «Немецкая волна» (Deutsche Welle). Оба они были поддержаны единогласно.

Также для контактов с «Немецкой волной» российские парламентарии намерены задействовать межпарламентские связи на уровне депутатов Бундестага, а также контакты на уровне других межпарламентских организаций.

«Немецкая волна» аккредитована (в МИД России), они беспрепятственно работают, а условием аккредитации является обязанность СМИ исполнять российское законы», — напомнил глава комиссии Василий Пискарев («Единая Россия»).

Парламентарий также отметил, что некоторые шествия и митинги в августе не были санкционированы, и московское бюро немецкого СМИ об этом было известно.

«О том, что шествия и митинги были неразрешены, Московское бюро знало, по нему есть вопросы, и надо на них ответить, вообще собирается ли работать в России «Немецкая волна» и собирается ли она соблюдать российское законодательство», — сказал он.

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