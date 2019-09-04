Мадрид, , 13:09 — REGNUM «Мы постепенно продвигаемся вперед на пути к переговорам. Я не буду углубляться в подробности, поскольку это касается технических деталей. Если мы добьемся предметного прогресса, то сообщим об этом», — эти слова пресс-секретаря Европейской комиссии Мины Андреевой испанское издание El Mundo назвало отразившими не техническую, но политическую неопределенность, признав, что высказывания представителей Брюсселя часто бывают излишне формальными, темными и запутанными.

«От британского правительства не перестают поступать противоречивые сообщения о ситуации с переговорами о Брексите. Министры, пресс-секретари и сам премьер-министр говорят, что ЕС начинает уступать, что есть сдвиги, заметные продвижения в поиске механизмов, альтернативных североирландской гарантии. Однако ЕС на свой лад опять сообщил в минувший вторник, что все осталось таким же, как и прежде», — комментирует испанское СМИ.

Евросоюз с самого начала утверждал, что ирландская гарантия (т.н. backstop) — это лучшее решение, с учетом сложившихся обстоятельств, но не единственное. Европейцы подчеркивали, что более чем готовы к изучению и рассмотрению других вариантов, если они гарантируют неприкосновенность Соглашения Страстной пятницы, установившего мир в Ирландии после десятилетий кровопролития. Но на текущий момент альтернатива так и не появилась: ни Тереза Мэй, ни Борис Джонсон, вопреки обилию слов, не смогли предложить ничего лучше. В результате ЕС остался твердым в своей позиции, продолжая поддерживать Дублин и выражая готовность к Брекситу без соглашения 31 октября.