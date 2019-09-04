Цхинвал, , 13:07 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии во главе со спикером Аланом Тадтаевым выехали в село Синагур Дзауского района республики, откуда поступила информация об очередной провокации грузинской стороны, сообщает 4 сентября «Рес» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Пресс-служба парламента сообщила, что поступила информация о появлении грузинского блокпоста в указанном месте. Информация была получена в ходе заседания, депутаты сразу же приняли решение выехать на госграницу. Запланированное на 12:00 заседание двух парламентских комитетов было отменено.

Села Синагуро-Карзманской зоны Дзауского района являются одними из самых отдаленных от центра республики, отметили в информагентстве.

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